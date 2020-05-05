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الحياة تعود.. أوروبا تودع قيود كورونا

Time منذ 11 دقيقة
Views 1270
الحياة تعود.. أوروبا تودع قيود كورونا

خالد يحيي (صدى):
للمرة الأولى سيتمكن الإيطاليين من تناول المارقريتا او الريزوتو خارج منازلهم ، بعد اشهر من عمليات الإغلاق والحجر الذي فرضه فيروس كورونا.

ففي إيطاليا بعد أن شهدت البلاد الأحد الماضي أقل عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ فرض القيود و دخولها حيز التنفيذ في 10 مارس الماضي.سمحت الحكومة هناك ،بإعادة افتتاح مطاعم الوجبات السريعة ابتداء من اليوم الثلاثاء ، كما سمح للأشخاص بارتياد المتنزهات و تدفق حركة النقل و المواصلات تحت رقابة صارمة و تطبيق معايير التباعد الاجتماعي. و الخضوع للفحص الحراري مع ضرورة ارتداء الكمامات الواقية. أيضا عاد عمال البناء لاعمالهم و فتحت أندية اللياقة و الرياضة.

كما عادت الحياة الطبيعية لعدد من الدول الأوربية اذ رفعت الحكومة البرتغالية حالة الطوارئ و سمحت بعودة الحياة الاجتماعية لكنها فرضت غرامات تصل إلى 350 يورو على الشخص إذا لم يلتزم بلبس الكمامة.

في اسبانيا أعلنت خطة تدريجية لمدة شهرين بدأت بالسماح للبالغين بالتجول و فتح بعض النشاطات مثل الحلاقة و المطاعم و صالونات التجميل. في الوقت الذي قرر الألمان اعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس اليوم، حيث يتم إعطاء الأطفال الأكبر سنًا الأولوية بينما يستعدون جميعا للامتحانات الصيفية.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼

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