نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

قصة الشاعر خلف بن هذال مع الملك عبدالله (فيديو)

Time منذ 15 دقيقة
Views 1298
قصة الشاعر خلف بن هذال مع الملك عبدالله (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
عُرف عن الملك عبدالله "رحمه الله"، شديد حبه للشعر والأدب، لذلك حاول الشاعر خلف بن هذال لقاءه عقب حرب الخليج.

وغادر خلف الكويت، في عام 1384 هـ متوجهاً إلى الشيخ تركي بن ربيعان العتيبي أمير الفوج التاسع في الحرس الوطني آنذاك.

وصادف اليوم التالي لوصول خلف إلى الشيخ تركي، حفل تخريج الدفعة الأولى في الحرس الوطني، والذي كان يرأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز "رحمه الله" حيث كان أميرًا في ذلك الحين.

وطلب الشيخ تركي من خلف أن يعد قصيدة لإلقائها أمام الملك عبد الله في الحفل، فأعجب الملك بقصيدة خلف، واستدعاه للحديث معه وشكره على قصيدته، وحينما سأله الملك عبد الله عن وظيفته أجابه خلف أنه غير موظف، فأمر الملك عبدالله بتعيينه برتبة (عريف سائق) بمعينه الخاصة.

وفي عام 1393هـ، قرّرت رئاسة الحرس الوطني ابتعاث عدد من جنودها لبريطانيا لدراسة العلوم الحربية ورفع كفاءة افراد وضباط الحرس، بحيث يتم ترقية المرشحين الذين يجتازون الدورة في بريطانيا برتبة (ملازم أول) بعد عودتهم إلى المملكة.

وكان اسم خلف ليس ضمن المرشحين للسفر، فقرر إلقاء 10 أبيات بين يدي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ، كان آخر هذه الأبيات: قل تــمّ.. وأنا تمّ لي عشرة أبيات ويكفـي قليلك يا بطل عن كثيـرك، فقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد سماعه الأبيات مباشرة : تم، اللي بغيت يا خلف ؟، قال خلف : دورة المرشحين للضباط، فأمر بإلحاقه معهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼

أخر الأخبار

أكاديمية نيوم توضح سبب التركيز في القبول على أبناء تبوك (فيديو)
أكاديمية نيوم توضح سبب التركيز في القبول على أبناء تبوك (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1073
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 8 دقائق Views 1136
الحياة تعود.. أوروبا تودع قيود كورونا
الحياة تعود.. أوروبا تودع قيود كورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 1266
المرأة المسلمة وتأثيرها في المجتمع
المرأة المسلمة وتأثيرها في المجتمع
Time منذ 12 دقيقة Views 63
"بلومبيرغ" تؤكد نجاح المملكة في التعامل مع "كورونا"
"بلومبيرغ" تؤكد نجاح المملكة في التعامل مع "كورونا"
Time منذ 13 دقيقة Views 1168
قصة الشاعر خلف بن هذال مع الملك عبدالله (فيديو)
قصة الشاعر خلف بن هذال مع الملك عبدالله (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1298
"سعود الطبية" تنقذ شخص تعرَّض للطعن في مشاجرة
"سعود الطبية" تنقذ شخص تعرَّض للطعن في مشاجرة
Time منذ 17 دقيقة Views 1250
شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نجلاء فتحي
شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نجلاء فتحي
Time منذ 21 دقيقة Views 1237
الجبال : تتويج الهلال بالدوري الحل الأنسب حاليا
الجبال : تتويج الهلال بالدوري الحل الأنسب حاليا
Time منذ 22 دقيقة Views 1264
بالفيديو.. أب يتلقى صدمة مروعة أمام طفله من "فأر وصقر "
بالفيديو.. أب يتلقى صدمة مروعة أمام طفله من "فأر وصقر "
Time منذ 24 دقيقة Views 277