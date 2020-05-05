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الأعداد السابقة للصحيفة

"سعود الطبية" تنقذ شخص تعرَّض للطعن في مشاجرة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1250
"سعود الطبية" تنقذ شخص تعرَّض للطعن في مشاجرة

عادل الحربي (صدى):
تمكن فريق طبي في مدينة الملك سعود الطبية، من إنقاذ شخصًا تعرَّض للطعن واستقر الجزء المعدني للسكين في رئته اليسرى.

وكشف استشاري جراحة الإصابات والمشرف على الحالة الدكتور محمد السناني، بأن المدينة استقبلت المُصاب الذي تعرّض للطعن بسكين إثر مشاجرة، وقد انكسر مقبض السكين الخشبي واستقر الجزء المعدني بشكل كامل في الرئة اليسرى.

وباشر فريق الإصابات المناوب، إنعاش المريض وإجراء جراحة له، تم من خلالها فتح الصدر واستخراج السكين من الرئة، والتحكم في النزيف الدموي والتسريب الهوائي.

وغادر المريض المستشفى بعد بضعة أيام وهو يتمتع بصحة جيدة، بعد الجراحة التي أجراها فريق جراحي مكوّن من الدكتور: محمد السناني والدكتور سلطان العمري والدكتور رامي الغامدي.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼

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