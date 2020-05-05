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فن وثقافة
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شاهد عاصفة ترابية حولت النهار إلى ليل في القريات
منذ 39 دقيقة
1355
القريات (صدى):
رصد مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها محافظة القريات، اليوم الثلاثاء.
وأظهر المقطع تعرض المحافظة لموجة غبار كثيفة تسبب في تدني في مدى الرؤية.
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أحدث التعليقات
دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
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