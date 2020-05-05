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بالفيديو.. أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه وشد الحزام

Time منذ ساعة
Views 1339
بالفيديو.. أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه وشد الحزام

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، جانبًا من أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه وشد الحزام.

وقام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلاً بقسم صيانة ثوب الكعبة المشرفة اليوم، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة ليحتفظ برونقه، بالإضافة إلى تثبيت أطرافه.

ويعد هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به، من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

يُذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- من عناية بالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرّفة خاصة على مدى عقود عديدة.

ويشار بأن هذه الأعمال تتم بمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼

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