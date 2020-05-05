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الأعداد السابقة للصحيفة

سعيد العويران: لم أتعمد استفزاز الهلاليين وأتمنى فوز النصر بالدوري

Time منذ ساعة
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سعيد العويران: لم أتعمد استفزاز الهلاليين وأتمنى فوز النصر بالدوري

ماجد محمد (صدى):
كشف سعيد العويران، لاعب الشباب والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يتعمد استفزاز الهلاليين بعد فوز النصر بدوري 2019.

وقال سعيد العويران: “ لم أتعمد استفزاز الهلاليين خلال الموسم الماضي بعد فوز النصر بالدوري الاستثنائي، لكن النصر قدم عملًا كبيرًا بقيادة سعود آل سويلم وكانت لديه كتيبة مميزة وممتعة من الأجانب ولم يوفق فيها أحمد موسى وأهدر فرصة التواجد في صدارة الهدافين ” .

وتابع: “ الهلال فريق كبير وقدم موسمًا جيدًا وكان لديه أجانب جيدين صنعوا الفارق معه، ولكن النصر حسم اللقب بالنهاية بشكل مستحق، وأعتقد أن المنافسة على الدوري بالسنوات القادمة ستظل محصورة بينهما ” .

وأرفد: " لدي عروق نصراوية، وأحببت وتأثرت بالنصر بسبب محيسن الجمعان وماجد عبدالله ويوسف خميس، وفرحت لفوزه بالدوري، وأتمنى أن يحققه للموسم الثاني تواليًا، إذا لم يُلغ ” .

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼

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