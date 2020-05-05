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"الموارد البشرية" تعلن توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم

Time منذ 39 دقيقة
Views 1473
"الموارد البشرية" تعلن توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال مبادرة "عودة" بمنصة (أبشر).

وأضاف الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مبادرة "عودة" تمكن من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة ،والنهائي وتاشيرات الزيارة بمختلف انواعها والتاشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر ".

وأكدت أنه يمكن للمقيمين الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، كما أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

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أحدث التعليقات

قوقاز
يارب ارحمه واغفرله يمكن من ضغوط الحياة
نجاة محمد
يمكن مو مسلم و ربنا يرحم من مات و يشغي المصابين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قام باالتصوير ولم ينقذه معناته مشارك في الجريمة
قوقاز
يستاهل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه

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