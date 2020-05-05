تحديث حماية جديد تطرحه «جوجل» بحواسب «آيفون» و«آيباد»

وكالات (صدى):

طرحت الشركة الأمريكية، جوجل تحديثا جديدا لخدمة التخزين السحابي "جوجل درايف" وسيكون التحديث الجديد مخصص لحواسب "أيفون" وآيباد، والذي يحمل تقنيات حماية جديدة متقدمة لخدمات التخزين السحابي.

وأوضحت الشركة أن التحديث سيمكّن مستخدمي "جوجل درايف" من إمكانية حماية حساباتهم عن طريق بصمة الوجه "فيس آي دي" أو بصمة الإصبع، وبذلك سيتمكن المستخدم من حفظ الملفات الشخصية والخاصة محمية عن أعين المتطفلين.

و أشارت "جوجل" إلى أن تلك الميزة، متاحة حصريًّا حاليًا على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" التابعين لشركة "أبل" الأمريكية.

ووعدت أن تطرح تحديثًا مخصصًا لحماية "جوجل درايف" عبر نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها.

كما يمكن أيضًا أن يتم قصر تلك الميزة على كلمة مرور أو نمط مرور يستخدمه الشخص في حالة الطوارئ للدخول إلى حسابه عبر "جوجل درايف".