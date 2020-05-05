"الشورى" يطالب بتفعيل مبادرة مشاركة الأبراج بين الشركات والتجوال الداخلي

الرياض (صدى):

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي بمشاركة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مضامين التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ، وما حققته من انجازات بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله-، في مجال إخلاء الترددات التي تملكها الجهات الحكومية الأخرى وتحويلها للهيئة؛ ومساهمة ذلك في احتلال المملكة مراكز متقدمة دوليًا في سرعة الانترنت.

كما ناقش الاجتماع التوسع في مجال نشر شبكات النطاق العريض وحماية المستخدم، والاطلاع على أبزر إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية.

واستعرضت اللجنة ما قامت به الهيئة من أعمال وانجازات خلال جائحة كورونا؛ التي شهدت زيادة الطلبات على باقات الانترنت مما تطلب مراقبة مستمرة لمقدمي الخدمات، واستقبال الشكاوى المتعلقة بها والمسارعة في حلها.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من الملاحظات والاستفسارات للنهوض بالخدمات التي تقدمها الهيئة إلى أعلى المستويات، وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مبادرة مشاركة الأبراج بين الشركات وتفعيل التجوال الداخلي بأسرع وقت ممكن.