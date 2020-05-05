6 عادات تنشر الفيروس داخل منزلك دون أن تدري

أميرة خالد (صدى):

على الرغم من حرص الجميع على النظافة المنزلية وتطهير الأسطح لمنع انتشار الفيروس ، إلا أن هناك ممارسات يومية تسبب نشر الفيروسات والجراثيم دون أن ندري .

ويؤكد الأطباء على ضرورة توقف العادات التالية لمنع العدوى :

1- فتح الطرود بغرفة المعيشة : إذأنها تحمل العديد من الجراثيم والفيروسات نتيجة حملها من شخص لآخر ، ويجب ارتداء القفاز والكمامة وفتحها في الهواء الطلق أمام باب المنزل .

2- ارتداء الحذاء داخل المنزل : فيب تركه خارج المنزل مع وضعه فوق قطعة قماش مبللة بالمواد المطهرة لنه يحتوي على الميكروبات والفيروسات .

3- العودة للمنزل بنفس القفازات : فيجب التخلص من القفازات بطريقة صحية قبل الدخول .

4- عدم تعقيم الهاتف : فهو من أكثر ما تلامسه الأيدي ويسبب نشر الجراثيم .

5- البقاء بملابس الخروج بالمنزل : فيجب خلع الملابس ووضعها بالغسالة على الفور بمجرد العودة .

6- تفريغ محتويات الجيوب دون تطهير :فأي شئ استعملته بالخارج يجب تطهيره عند دخوله المنزل .