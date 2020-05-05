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الأعداد السابقة للصحيفة

6 عادات تنشر الفيروس داخل منزلك دون أن تدري

Time منذ 3 أيام
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Comment 1
6 عادات تنشر الفيروس داخل منزلك دون أن تدري

أميرة خالد (صدى):
على الرغم من حرص الجميع على النظافة المنزلية وتطهير الأسطح لمنع انتشار الفيروس ، إلا أن هناك ممارسات يومية تسبب نشر الفيروسات والجراثيم دون أن ندري .

ويؤكد الأطباء على ضرورة توقف العادات التالية لمنع العدوى :

1- فتح الطرود بغرفة المعيشة : إذأنها تحمل العديد من الجراثيم والفيروسات نتيجة حملها من شخص لآخر ، ويجب ارتداء القفاز والكمامة وفتحها في الهواء الطلق أمام باب المنزل .

2- ارتداء الحذاء داخل المنزل : فيب تركه خارج المنزل مع وضعه فوق قطعة قماش مبللة بالمواد المطهرة لنه يحتوي على الميكروبات والفيروسات .

3- العودة للمنزل بنفس القفازات : فيجب التخلص من القفازات بطريقة صحية قبل الدخول .

4- عدم تعقيم الهاتف : فهو من أكثر ما تلامسه الأيدي ويسبب نشر الجراثيم .

5- البقاء بملابس الخروج بالمنزل : فيجب خلع الملابس ووضعها بالغسالة على الفور بمجرد العودة .

6- تفريغ محتويات الجيوب دون تطهير :فأي شئ استعملته بالخارج يجب تطهيره عند دخوله المنزل .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبدالخالق حسن
عندي كورولا ٢٠١٥ من عبداللطيف جميل كنت مخلص اقساطها على سنتين فقط ودلوقتي عايز ابدلها بكيا سبورتاج ٢٠٢٠ وادفع الفرق كاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يقويكم عليه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم وقومهم بالسلامه

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