6 عادات تنشر الفيروس داخل منزلك دون أن تدري

ويؤكد الأطباء على ضرورة توقف العادات التالية لمنع العدوى :
1- فتح الطرود بغرفة المعيشة : إذأنها تحمل العديد من الجراثيم والفيروسات نتيجة حملها من شخص لآخر ، ويجب ارتداء القفاز والكمامة وفتحها في الهواء الطلق أمام باب المنزل .
2- ارتداء الحذاء داخل المنزل : فيب تركه خارج المنزل مع وضعه فوق قطعة قماش مبللة بالمواد المطهرة لنه يحتوي على الميكروبات والفيروسات .
3- العودة للمنزل بنفس القفازات : فيجب التخلص من القفازات بطريقة صحية قبل الدخول .
4- عدم تعقيم الهاتف : فهو من أكثر ما تلامسه الأيدي ويسبب نشر الجراثيم .
5- البقاء بملابس الخروج بالمنزل : فيجب خلع الملابس ووضعها بالغسالة على الفور بمجرد العودة .
6- تفريغ محتويات الجيوب دون تطهير :فأي شئ استعملته بالخارج يجب تطهيره عند دخوله المنزل .