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الصين تطلق " السيارة الصحية " لحماية الركاب من الفيروس

Time منذ 12 دقيقة
Views 1141
الصين تطلق " السيارة الصحية " لحماية الركاب من الفيروس

بكين (صدى):
روج بعض مصنعي السيارات في الصين، لتجهيزات وميزات إضافية في تصاميم جديدة لمنتجاتهم، تزعم أنها تحد من انتقال العدوى بأي بكتيريا أو فيروسات، بما فيها فيروس كورونا.

وأطلقت إحدى شركات صناعة السيارات في الصين مبادرة تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، والتي تقدم وعودًا بالعديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من العدوى بالفيروسات والبكتيريا.

وسيتم تجهيز السيارات المنتجة تحت هذا الشعار الجديد بنظام خاص لتنقية الهواء، يسمى نظام تنقية الهواء الذكي، والذي تدعي الشركة الصينية أنه سيوفر نفس درجة الوقاية من الجسيمات في الجو مثل كمامات الوجه الطبية.

ولا تقتصر التغييرات التي تسعى المبادرة لتنفيذها على مجرد فلاتر الهواء والمقابض والأزرار، ولكن تمتد إلى توصيل مفاتيح السيارات للمشترين بواسطة درون.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اعقروها عقره تجعلها تصيح صياح من العقره
ابو محمد 😎
نرى طولتوها وهي قصيره ...
يا تعليق عندما يغيب المسا ادعوا الله القدير
الثعبان كم عددهم وهل له وصف طويل قصير ابيض اسود انثى ذكر عضتك او طاردتك او ساكنه بمكان ما كلها تحدد اما انه عدو يتردد. او بالغالب انه عين حاسد مع مس اومس. فكل الاحوال عليك بالرقيه الشرعيه ع نفسك او من اقاربك ذا ثقه َراح تشوف فرق كبير.. ومن علامة المس الخوف الغير مبرروالقلق والتوتر والغازات المزعجه غير طبيعي ضعف الذاكره والنسيان عدم الانجاز كثرة المشاكل بالبيت والعصبيه احلام بالجن والثعابين والسقوط والجمال والعقارب والحشرات السهر غير الطبيعي الابتعاد عن ذكر الله قران وسنن وغيره والكثير من العلامات غيرها... راقب نفسك خاصه واحكم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تيارك الله .
ابو محمد 😎
اجل اربشوك وانت ماعليك زود من اول .. ... الله اعلم بخفايا الامور ...

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