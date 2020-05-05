الصين تطلق " السيارة الصحية " لحماية الركاب من الفيروس

بكين (صدى):

روج بعض مصنعي السيارات في الصين، لتجهيزات وميزات إضافية في تصاميم جديدة لمنتجاتهم، تزعم أنها تحد من انتقال العدوى بأي بكتيريا أو فيروسات، بما فيها فيروس كورونا.

وأطلقت إحدى شركات صناعة السيارات في الصين مبادرة تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، والتي تقدم وعودًا بالعديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من العدوى بالفيروسات والبكتيريا.

وسيتم تجهيز السيارات المنتجة تحت هذا الشعار الجديد بنظام خاص لتنقية الهواء، يسمى نظام تنقية الهواء الذكي، والذي تدعي الشركة الصينية أنه سيوفر نفس درجة الوقاية من الجسيمات في الجو مثل كمامات الوجه الطبية.

ولا تقتصر التغييرات التي تسعى المبادرة لتنفيذها على مجرد فلاتر الهواء والمقابض والأزرار، ولكن تمتد إلى توصيل مفاتيح السيارات للمشترين بواسطة درون.