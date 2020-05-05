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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 57 دقيقة
Views 1346
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة تمد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية ,الجوف , تبوك و الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول جنوبية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اعقروها عقره تجعلها تصيح صياح من العقره
ابو محمد 😎
نرى طولتوها وهي قصيره ...
يا تعليق عندما يغيب المسا ادعوا الله القدير
الثعبان كم عددهم وهل له وصف طويل قصير ابيض اسود انثى ذكر عضتك او طاردتك او ساكنه بمكان ما كلها تحدد اما انه عدو يتردد. او بالغالب انه عين حاسد مع مس اومس. فكل الاحوال عليك بالرقيه الشرعيه ع نفسك او من اقاربك ذا ثقه َراح تشوف فرق كبير.. ومن علامة المس الخوف الغير مبرروالقلق والتوتر والغازات المزعجه غير طبيعي ضعف الذاكره والنسيان عدم الانجاز كثرة المشاكل بالبيت والعصبيه احلام بالجن والثعابين والسقوط والجمال والعقارب والحشرات السهر غير الطبيعي الابتعاد عن ذكر الله قران وسنن وغيره والكثير من العلامات غيرها... راقب نفسك خاصه واحكم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تيارك الله .
ابو محمد 😎
اجل اربشوك وانت ماعليك زود من اول .. ... الله اعلم بخفايا الامور ...

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