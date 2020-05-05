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الموارد البشرية: " لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل "

Time منذ 3 ساعات
Views 2385
الموارد البشرية: " لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل "

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحا بشأن ضوابط خفض راتب العامل في المنشأة، ومدى أحقية العامل في الاعتراض على ذلك من عدمه.

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، وأنه يجب أن يكون تقليل ساعات العمل متناسباً مع تقليل الأجر أياً كانت وسيلة تنفيذ العمل.

وأشارت إلى أنه يسمح للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا تخفيض الأجر شرط ألا يزيد على نسبة 40% من الأجر الفعلي.

وبينت الوزارة خلال إجاباتها على أبرز الاستفسارات حول أحكام المادة 41، أنه لا يحق للعامل رفض تخفيض أجره تطبيقاً لمبدأ الشريعة الإسلامية " لا ضرر ولا ضرار ".

ولفتت إلى أنه لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان والذي تتقلص فيه عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اعقروها عقره تجعلها تصيح صياح من العقره
ابو محمد 😎
نرى طولتوها وهي قصيره ...
يا تعليق عندما يغيب المسا ادعوا الله القدير
الثعبان كم عددهم وهل له وصف طويل قصير ابيض اسود انثى ذكر عضتك او طاردتك او ساكنه بمكان ما كلها تحدد اما انه عدو يتردد. او بالغالب انه عين حاسد مع مس اومس. فكل الاحوال عليك بالرقيه الشرعيه ع نفسك او من اقاربك ذا ثقه َراح تشوف فرق كبير.. ومن علامة المس الخوف الغير مبرروالقلق والتوتر والغازات المزعجه غير طبيعي ضعف الذاكره والنسيان عدم الانجاز كثرة المشاكل بالبيت والعصبيه احلام بالجن والثعابين والسقوط والجمال والعقارب والحشرات السهر غير الطبيعي الابتعاد عن ذكر الله قران وسنن وغيره والكثير من العلامات غيرها... راقب نفسك خاصه واحكم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تيارك الله .
ابو محمد 😎
اجل اربشوك وانت ماعليك زود من اول .. ... الله اعلم بخفايا الامور ...

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