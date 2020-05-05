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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أحمد الفراج: لن تستطيع تجاوز هيبة الملك سلمان مهما حاولت كسر الحاجز

Time منذ 3 ساعات
Views 3646
بالفيديو.. أحمد الفراج: لن تستطيع تجاوز هيبة الملك سلمان مهما حاولت كسر الحاجز

الرياض (صدى):
تحدث الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أحمد الفراج، عن ملامح شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- كما عرفه.

وقال الفراج خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " يحاول قدر المستطاع أن يجعلك تشعر بالراحة أمامه، كان يتلطف كثيرا، ليس لديه مشكلة أن تسأله فيجيبك في أي مناسبة، لا ينساك ولو قابلك لمرة وحدة، لن تستطيع أن تتجاوز هيبته مهما حاولت أن تكسر هذا الحاجز " .

وفي سياق آخر، علق الفراج على محاولات الإعلام المعادي لاتهام المملكة بالتطبيع، قائلا: " إن أول من طبّع مع الكيان الصهيوني هو قناة الجزيرة، ثم يأتي من يتهم القنوات العربية بأنها متصهينة ويزايدون علينا في كل مكان ويصف الجزيرة بقناة الشعوب " .

وأضاف: " إن مصانع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصنع السلاح والأغذية لإسرائيل، ويأتيك من يقول إنه يوطد علاقته بإسرائيل لخدمة إخواننا الفلسطينيين " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اعقروها عقره تجعلها تصيح صياح من العقره
ابو محمد 😎
نرى طولتوها وهي قصيره ...
يا تعليق عندما يغيب المسا ادعوا الله القدير
الثعبان كم عددهم وهل له وصف طويل قصير ابيض اسود انثى ذكر عضتك او طاردتك او ساكنه بمكان ما كلها تحدد اما انه عدو يتردد. او بالغالب انه عين حاسد مع مس اومس. فكل الاحوال عليك بالرقيه الشرعيه ع نفسك او من اقاربك ذا ثقه َراح تشوف فرق كبير.. ومن علامة المس الخوف الغير مبرروالقلق والتوتر والغازات المزعجه غير طبيعي ضعف الذاكره والنسيان عدم الانجاز كثرة المشاكل بالبيت والعصبيه احلام بالجن والثعابين والسقوط والجمال والعقارب والحشرات السهر غير الطبيعي الابتعاد عن ذكر الله قران وسنن وغيره والكثير من العلامات غيرها... راقب نفسك خاصه واحكم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تيارك الله .
ابو محمد 😎
اجل اربشوك وانت ماعليك زود من اول .. ... الله اعلم بخفايا الامور ...

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