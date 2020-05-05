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وزارة التجارة: " الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك "

Time منذ 4 ساعات
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وزارة التجارة: " الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك "

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التجارة، الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاستبدال والاسترجاع، والإبقاء على هذا الحق كجزء اصيل من حقوق المستهلك.

وجاء ذلك ردا على تعميم البلديات على الأسواق بمنع استرجاع واستبدال السلعة المباعة، والذي لم يرد في الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحه ضد كورونا.

وقال وزير التجارة في بيان : " أود الإفادة أنه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة " .

وأضاف البيان: " خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاسترجاع والاستبدال، والإبقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اعقروها عقره تجعلها تصيح صياح من العقره
ابو محمد 😎
نرى طولتوها وهي قصيره ...
يا تعليق عندما يغيب المسا ادعوا الله القدير
الثعبان كم عددهم وهل له وصف طويل قصير ابيض اسود انثى ذكر عضتك او طاردتك او ساكنه بمكان ما كلها تحدد اما انه عدو يتردد. او بالغالب انه عين حاسد مع مس اومس. فكل الاحوال عليك بالرقيه الشرعيه ع نفسك او من اقاربك ذا ثقه َراح تشوف فرق كبير.. ومن علامة المس الخوف الغير مبرروالقلق والتوتر والغازات المزعجه غير طبيعي ضعف الذاكره والنسيان عدم الانجاز كثرة المشاكل بالبيت والعصبيه احلام بالجن والثعابين والسقوط والجمال والعقارب والحشرات السهر غير الطبيعي الابتعاد عن ذكر الله قران وسنن وغيره والكثير من العلامات غيرها... راقب نفسك خاصه واحكم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تيارك الله .
ابو محمد 😎
اجل اربشوك وانت ماعليك زود من اول .. ... الله اعلم بخفايا الامور ...

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