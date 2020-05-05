وزارة التجارة: " الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك "

الرياض (صدى):

وجهت وزارة التجارة، الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاستبدال والاسترجاع، والإبقاء على هذا الحق كجزء اصيل من حقوق المستهلك.

وجاء ذلك ردا على تعميم البلديات على الأسواق بمنع استرجاع واستبدال السلعة المباعة، والذي لم يرد في الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحه ضد كورونا.

وقال وزير التجارة في بيان : " أود الإفادة أنه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة " .

وأضاف البيان: " خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاسترجاع والاستبدال، والإبقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة " .