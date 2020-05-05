وزارة التجارة: " الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك "

وجاء ذلك ردا على تعميم البلديات على الأسواق بمنع استرجاع واستبدال السلعة المباعة، والذي لم يرد في الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحه ضد كورونا.
وقال وزير التجارة في بيان : " أود الإفادة أنه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة " .
وأضاف البيان: " خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاسترجاع والاستبدال، والإبقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة " .