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مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب عدم استقرار الحالة الجوية

Time منذ 5 ساعات
Views 2154
مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب عدم استقرار الحالة الجوية

المدينة المنورة (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، نظير عدم استقرار الحالة الجوية بالمدينة المنورة وبعض محافظاتها (المهد، ووادي الفرع، والحناكية، وخيبر) ابتداءً من مساء اليوم الاثنين، وحتى الأربعاء القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد تشهد منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة على بعض المناطق.

ودعا الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول، منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة.

وأكد الزهراني أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيئ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم جميع الخدمات من خلال الاتصال بالرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected][email protected] ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اعقروها عقره تجعلها تصيح صياح من العقره
ابو محمد 😎
نرى طولتوها وهي قصيره ...
يا تعليق عندما يغيب المسا ادعوا الله القدير
الثعبان كم عددهم وهل له وصف طويل قصير ابيض اسود انثى ذكر عضتك او طاردتك او ساكنه بمكان ما كلها تحدد اما انه عدو يتردد. او بالغالب انه عين حاسد مع مس اومس. فكل الاحوال عليك بالرقيه الشرعيه ع نفسك او من اقاربك ذا ثقه َراح تشوف فرق كبير.. ومن علامة المس الخوف الغير مبرروالقلق والتوتر والغازات المزعجه غير طبيعي ضعف الذاكره والنسيان عدم الانجاز كثرة المشاكل بالبيت والعصبيه احلام بالجن والثعابين والسقوط والجمال والعقارب والحشرات السهر غير الطبيعي الابتعاد عن ذكر الله قران وسنن وغيره والكثير من العلامات غيرها... راقب نفسك خاصه واحكم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تيارك الله .
ابو محمد 😎
اجل اربشوك وانت ماعليك زود من اول .. ... الله اعلم بخفايا الامور ...

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