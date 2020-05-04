" الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على تبوك.

وتشمل الحالة " مدينة تبوك وتيماء "، وتستمر حتى حتى الساعة 18 مساءً.