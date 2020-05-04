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تخفيض 13 ألف وظيفة في "جنرال إلكتريك" هذا العام بسبب كورونا

Time منذ 13 دقيقة
Views 1205
تخفيض 13 ألف وظيفة في "جنرال إلكتريك" هذا العام بسبب كورونا

وكالات (صدى):
قالت شركة جنرال إلكتريك اليوم الاثنين؛ إنها تعتزم خفض قوتها العاملة حول العالم في وحدتها للطيران هذا العام بما يصل إلى 25%، أو حوالي 13 ألف وظيفة، بما يشمل عمليات تسريح طوعية وغير طوعية، عازية ذلك إلى مد فترة برامج تقليل الطائرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتخفيضات الوظائف هي أحدث صور المتاعب المتزايدة لقطاع الطيران التي من المتوقع الآن أن تستمر حتى 2021، إذ هبط الطلب على السفر جوا للركاب في الولايات المتحدة بنسبة 95%.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة بوينج إنها ستقلص 10% من قوتها العاملة حول العالم، أو ما يعادل 16 ألف وظيفة، إذ أبطأت بعض معدلات الإنتاج، في حين قالت شركة سبيريت إيرو سيستمز هولدينجز، وهي مورد لبوينج، يوم الجمعة إنها ستخفض 1450 وظيفة أخرى.

ونزل سهم جنرال إلكتريك 4% على خلفية أنباء خفض العمالة ليسجل 6.23 دولار.

يأتي خفض الوظائف في جنرال إلكتريك للطيران في إطار وفورات في التكاليف والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أعلنت عنها الشركة الشهر الماضي، وتشمل تخفيضات وظائف سبق الإعلان عنها، بما في ذلك خفض 10% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة جرى الإعلان عنه في مارس.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الله لا يردة لاعب مقلب ابو كروت
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ان شاء الله ماتطفي نارهم حتى يهلك الحمدين ... بإنه تعالى ..
أبوسطام
😂😂😂😂 الشايب قلب مراهق
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
أبوسطام
الحمد لله على السلامة

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