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الأعداد السابقة للصحيفة

 تعليق شقيق ياسمين عبدالعزيز على زواجها من أحمد العوضي 

Time منذ 16 دقيقة
Views 1448
 تعليق شقيق ياسمين عبدالعزيز على زواجها من أحمد العوضي 

القاهرة (صدى):
أعلن النجمان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، عن نبأ زواجهما، ورغم أن كلا الطرفين لم يكتب اسم الآخر ليكون بمثابة إعلان زواج رسمي بينهما.

وكان أول من تحدث عن علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي هو شقيق الأولى الفنان وائل عبدالعزيز، في عدد من المنشورات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحدث شقيق ياسمين عبدالعزيز عن علاقة شقيقته وأحمد العوضي، قائلا إن العوضي يصغرها بعدة سنوات، وطلب منهما الإفصاح عن طبيعة العلاقة، مستنكرا أنه لم يطلب يدها من بيتها.

وعرض وائل عبدالعزيز بعد إعلان شقيقته ياسمين عبدالعزيز الزواج، هو صورتين له أمام البحر وهو سعيد ومنطلق ويشعر بالانتصار، ولم يعلق عليها.

واتجه الجميع لمعرفة كيف استقبل شقيق ياسمين عبدالعزيز هذا النبأ، وخلال يوم تقريبا يستعرض التقرير التالي منشورات وائل عبدالعزيز عبر المنصة التي اختارها في البداية لعرض مشكلة ياسمين على الجميع، والتي تضمنت منشورات عن مسلسل الاختيار، ومزاح وبعض الصور، ولم يتطرق وائل عبدالعزيز مباشرة للحديث عن زواج شقيقته ليكون التجاهل هو اختياره هذه المرة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الله لا يردة لاعب مقلب ابو كروت
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ان شاء الله ماتطفي نارهم حتى يهلك الحمدين ... بإنه تعالى ..
أبوسطام
😂😂😂😂 الشايب قلب مراهق
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
أبوسطام
الحمد لله على السلامة

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