نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

هيلة المشوح عن انقلاب قطر: «صمت القبور يضرب منصات الفتنة»

Time منذ 55 دقيقة
Views 2217
Comment 3
هيلة المشوح عن انقلاب قطر: «صمت القبور يضرب منصات الفتنة»

ماجد القزيز (صدى):
علقت الكاتبة هيلة المشوح بسخرية من منصات قطر الإعلامية، تزامنًا مع أنباء انقلاب قطر الذي يقوده عراب الخراب القطري حمد بن جاسم.

وقالت "المشوح" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "انقلاب وطائرات واستنفار عسكري ..والجزيرة سكتم بكتم .. وجميع منصات الفتنة القطرية صمت القبور ، ولو سيكل انقلب في حارة من حواري أم الجماجم في السعودية سوت منه ألف سيناريو وألف قصة!خبتم وخابت سياستكم الهشة يا عرابي العقوق والانقلابات!".

وكانت انتشرت الأنباء مؤخرًا عن انقلاب حمد بن جاسم على الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، فيما سيطر الأخير على المحاولة، في ظل أنباء عن سيطرة الأول على مطار الدوحة، وحتى الأن لم يصدر أي بيانًا رسميًا من الجهات القطرية.

اقرأ أيضا:

هيلة المشوح: «لم نكن نعلم أن رؤية السعودية أحدثت كل هذا الغل والتربص»

الإعلام التركي يفضح قطر ويضرب الجزيرة في مقتل

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الله لا يردة لاعب مقلب ابو كروت
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ان شاء الله ماتطفي نارهم حتى يهلك الحمدين ... بإنه تعالى ..
أبوسطام
😂😂😂😂 الشايب قلب مراهق
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
أبوسطام
الحمد لله على السلامة

أخر الأخبار

تركيا تفضح أسباب انقلاب حمد بن جاسم على الأمير المُدلل
تركيا تفضح أسباب انقلاب حمد بن جاسم على الأمير المُدلل
Time منذ 9 دقائق Views 2030
تخفيض 13 ألف وظيفة في "جنرال إلكتريك" هذا العام بسبب كورونا
تخفيض 13 ألف وظيفة في "جنرال إلكتريك" هذا العام بسبب كورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1202
 تعليق شقيق ياسمين عبدالعزيز على زواجها من أحمد العوضي 
 تعليق شقيق ياسمين عبدالعزيز على زواجها من أحمد العوضي 
Time منذ 16 دقيقة Views 1447
جوزيف دي سوزا يطلب الرحيل عن النادي الأهلي
جوزيف دي سوزا يطلب الرحيل عن النادي الأهلي
Time منذ 25 دقيقة Views 1387
بالفيديو.. تطبيق يفضح الحرب في سماء قطر ومسارات الطائرات العسكرية
بالفيديو.. تطبيق يفضح الحرب في سماء قطر ومسارات الطائرات العسكرية
Time منذ 34 دقيقة Views 2588
إصابة امرأة إثر اندلاع حريق داخل شقة في العاصمة المقدسة
إصابة امرأة إثر اندلاع حريق داخل شقة في العاصمة المقدسة
Time منذ 42 دقيقة Views 1378
هيلة المشوح عن انقلاب قطر: «صمت القبور يضرب منصات الفتنة»
هيلة المشوح عن انقلاب قطر: «صمت القبور يضرب منصات الفتنة»
Time منذ 55 دقيقة Views 2217
الدكنان عن ضبط معنِّف فتاتي الرياض: نحن بحاجة لتحديثات عاجلة إلى " شرطة أسرية " (فيديو) 
الدكنان عن ضبط معنِّف فتاتي الرياض: نحن بحاجة لتحديثات عاجلة إلى " شرطة أسرية " (فيديو) 
Time منذ ساعة Views 1720
بدر العامر عن حلقة المثليين: "الأمور المحسومة غير قابلة لتعدد وجهات النظر"
بدر العامر عن حلقة المثليين: "الأمور المحسومة غير قابلة لتعدد وجهات النظر"
Time منذ ساعة Views 2193
شاهد.. طلقات الرصاص وطائرات حربية في سماء قطر تؤكد الانقلاب
شاهد.. طلقات الرصاص وطائرات حربية في سماء قطر تؤكد الانقلاب
Time منذ ساعة Views 3297