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وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

Time منذ ساعتين
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وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

الرياض (صدى):
تعقد وزارة العدل الأربعاء المقبل ورشة عمل "عن بعد" لمأذوني الأنكحة في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون، حيث ستعرِّف الورشة المأذونين بمشروع العقد الإلكتروني للزواج، تجهيزًا لإطلاقه في مدن المملكة كافة، عقب نجاح الفترة التجريبية في الرياض.

وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أن وزارة العدل، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيًا في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الله لا يردة لاعب مقلب ابو كروت
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ان شاء الله ماتطفي نارهم حتى يهلك الحمدين ... بإنه تعالى ..
أبوسطام
😂😂😂😂 الشايب قلب مراهق
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
أبوسطام
الحمد لله على السلامة

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