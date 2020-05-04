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الصحة العالمية: كورونا سيبقى لوقت طويل

Time منذ 8 دقائق
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الصحة العالمية: كورونا سيبقى لوقت طويل

جنيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس،: “هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته”.

وأشاد غيبريسوس بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ “الرد العالمي على فيروس كورونا”، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليارات يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.

وأضاف: “إننا سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي”، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة إستراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.

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أحدث التعليقات

الحكم
اذا نفق الارهابيين حمد بن خليفه ويوسف القرضاوي فاقول ابشرو يااهل قطر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طاح في شر أعماله
أبوسطام
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه
واضح*** وصريح***
أكلها في لحيته اللوووووووووووووووح..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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