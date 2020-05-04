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الأعداد السابقة للصحيفة

صورة نادرة للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز

Time منذ 59 دقيقة
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Comment 4
صورة نادرة للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز

نايف السالم (صدى):
وثّقت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز " رحمه الله" مع ابنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد "رحمه الله " .

ويرجع تاريخ الصورة إلى يوم الجمعة الموافق ١٤١٤/٢/١١هـ في جدة.

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أحدث التعليقات

الحكم
اذا نفق الارهابيين حمد بن خليفه ويوسف القرضاوي فاقول ابشرو يااهل قطر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طاح في شر أعماله
أبوسطام
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه
واضح*** وصريح***
أكلها في لحيته اللوووووووووووووووح..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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