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صورة نادرة للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز
منذ 59 دقيقة
2147
4
نايف السالم (صدى):
وثّقت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز " رحمه الله" مع ابنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد "رحمه الله " .
ويرجع تاريخ الصورة إلى يوم الجمعة الموافق ١٤١٤/٢/١١هـ في جدة.
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
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أبوسطام
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه
واضح*** وصريح***
أكلها في لحيته اللوووووووووووووووح..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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