صورة نادرة للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز

نايف السالم (صدى):

وثّقت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز " رحمه الله" مع ابنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد "رحمه الله " .

ويرجع تاريخ الصورة إلى يوم الجمعة الموافق ١٤١٤/٢/١١هـ في جدة.