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مواصفات هواتف شاومى Black Shark 3

Time منذ 55 دقيقة
Views 1402
مواصفات هواتف شاومى Black Shark 3

بكين (صدى):
أعلنت علامة Black Shark التابعة لشركة Xiaomi شاومى الصينية، عن إصدار سلسلة هواتفها Black Shark 3 للألعاب، في الأسواق العالمية خارج الصين.

وستصدر شركة شاومى هواتف Black Shark 3 في الأسواق العالمية يوم 8 مايو الجارى، حيث أن مجموعة الهواتف التى ستطلقها عبارة عن هاتفين هما هاتف Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro.

وهى هواتف متخصصة لتقديم أداء عالى في الاستخدام بسبب امكانياتها العالية حيث تتحمل الألعاب الثقيلة و الاستخدام لفترة طويلة، وتعتبر الهواتف مناسبة للفئة العمرية من المراهقين والشباب.

وسيصدر هاتف Black Shark 3 بشاشة 6.6 بوصة من نوع AMOLED وبدقة 1080x2400، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز.

ويتميز هاتف Black Shark 3 بأقوى معالج موجود حتى الآن وهو معالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى بأحدث ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5 RAM ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وبمساحة داخلية 256 جيجا بايت.

كما يتميز هاتف Black Shark 3 ببطارية تصل لـ 4.720 مللى أمبير، كما يتميز بخاصية الشحن اللاسلكى بقدرة 65 واط، الذى يجعله قادرا على الشحن بنسبة 100% في 38 دقيقة فقط.

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أحدث التعليقات

الحكم
اذا نفق الارهابيين حمد بن خليفه ويوسف القرضاوي فاقول ابشرو يااهل قطر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طاح في شر أعماله
أبوسطام
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه
واضح*** وصريح***
أكلها في لحيته اللوووووووووووووووح..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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