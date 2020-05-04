مواصفات هواتف شاومى Black Shark 3

بكين (صدى):

أعلنت علامة Black Shark التابعة لشركة Xiaomi شاومى الصينية، عن إصدار سلسلة هواتفها Black Shark 3 للألعاب، في الأسواق العالمية خارج الصين.

وستصدر شركة شاومى هواتف Black Shark 3 في الأسواق العالمية يوم 8 مايو الجارى، حيث أن مجموعة الهواتف التى ستطلقها عبارة عن هاتفين هما هاتف Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro.

وهى هواتف متخصصة لتقديم أداء عالى في الاستخدام بسبب امكانياتها العالية حيث تتحمل الألعاب الثقيلة و الاستخدام لفترة طويلة، وتعتبر الهواتف مناسبة للفئة العمرية من المراهقين والشباب.

وسيصدر هاتف Black Shark 3 بشاشة 6.6 بوصة من نوع AMOLED وبدقة 1080x2400، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز.

ويتميز هاتف Black Shark 3 بأقوى معالج موجود حتى الآن وهو معالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى بأحدث ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5 RAM ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وبمساحة داخلية 256 جيجا بايت.

كما يتميز هاتف Black Shark 3 ببطارية تصل لـ 4.720 مللى أمبير، كما يتميز بخاصية الشحن اللاسلكى بقدرة 65 واط، الذى يجعله قادرا على الشحن بنسبة 100% في 38 دقيقة فقط.