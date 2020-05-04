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الأعداد السابقة للصحيفة

فوائد صحية مذهلة للزبادي المنتهي صلاحيته 

Time منذ 4 أيام
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فوائد صحية مذهلة للزبادي المنتهي صلاحيته 

أميرة خالد (صدى):
تعتبر الزبادي مصدرا مميزا للبروتين الذي يمكن أن يعود على الجسم بكثير من الفوائد الصحية، وبالرغم من كل هذه المزايا والفوائد، إلا أن البعض قد ينسى وجود الزبادي في الثلاجة بمنتهى السهولة.

وأثيرت تساؤلات عديدة حول فوائد الزبادي المنتهي صلاحيته، حيث أن التاريخ الذي يوضع على الزبادي ليس تاريخ انتهاء صلاحية، وإنما تاريخ يفضل استهلاكه قبل موعد معين.

ومن جانبه، قال خبير سلامة الأغذية، بنيامين تشابمان، الذي يعمل أيضا كأستاذ في جامعة ولاية نورث كارولينا بأمريكا:" المسألة ترجع في المقام الأول لعنصر الجودة وليس لأمور السلامة.

وتبين أن التاريخ الذي يوضع على علبة الزبادي يسمح للمستهلك بمعرفة أن الشركة المصنعة تعتقد أن المنتج سيكون في ذروة نكهته خلال هذا التاريخ المذكور فإن ملصق " يفضل استهلاكه قبل هذا التاريخ " لا يعني أن الزبادي منتهي الصلاحية، بل إنه من الآمن بنسبة 100 % أنه يتم تناوله حتى بعد مرور ذلك التاريخ، فكل ما يحدث للزبادي هو أنه يصبح أكثر حمضية وتخميرا بمرور الوقت في الثلاجة ومذاقه يصير أكثر إنعاشا.

واتضح أنه من الآمن تناول علب الزبادي غير المفتوحة بعد شهر من إنتاجها أو حتى بعد مرور تاريخ يفضل استهلاكه قبل هذا الموعد، مع تنويهه إلى أن حفظها الجيد في الثلاجة هو سر إطالة فترة صلاحيتها وجودتها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبدالخالق حسن
عندي كورولا ٢٠١٥ من عبداللطيف جميل كنت مخلص اقساطها على سنتين فقط ودلوقتي عايز ابدلها بكيا سبورتاج ٢٠٢٠ وادفع الفرق كاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يقويكم عليه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم وقومهم بالسلامه

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