الاتحاد يمنح ويلفريد بوني فرصة

طلال الغامدي (صدى):

مازال مدرب الاتحاد كاريلي في حيرة من أمره بشأن مستقبل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني.

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يتم منح اللاعب الإفواري فرصة في معكسر الفريق القادم .