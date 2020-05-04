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الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد يمنح ويلفريد بوني فرصة

Time منذ ساعة
Views 1512
الاتحاد يمنح ويلفريد بوني فرصة

طلال الغامدي (صدى):
مازال مدرب الاتحاد كاريلي في حيرة من أمره بشأن مستقبل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني.

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يتم منح اللاعب الإفواري فرصة في معكسر الفريق القادم .

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أحدث التعليقات

الحكم
اذا نفق الارهابيين حمد بن خليفه ويوسف القرضاوي فاقول ابشرو يااهل قطر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طاح في شر أعماله
أبوسطام
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه
واضح*** وصريح***
أكلها في لحيته اللوووووووووووووووح..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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