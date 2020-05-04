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المطلق يوضح حكم من يضره الصيام (فيديو)
منذ 25 دقيقة
1353
1
عادل الحربي (صدى):
أكد الشيخ عبدالله المطلق؛ عضو هيئة كبار العلماء، على أنه من كان الصيام يضره لا يجب عليه الصيام، قائلا إنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه.
وعلى جانب أخر أوضح في برنامج "فتاوى" أنه لا يشترط التتابع في صيام القضاء والست من شوال.
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل
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