نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1273
الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة

نايف السالم (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، في إطار الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية.

وقالت الهيئة إن " جب على المكلفين الذين قاموا بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد الإقرار عن الاستيرادات التي تم تأجيل سدادها في ذات الفترة الضريبية للإقرار الذي تم الافراج (فسح) السلع عنها من الجمارك من خلال الإقرار عنها ضمن البند رقم(9) الخاصة بالاحتساب العكسي ".

وجاء ذلك في ردها على سؤال قال فيه العميل : " بالنسبة للاستيرادات خلال فترة المبادرة، نصت المبادرة على تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة من خلال الجمارك عند الاستيراد، هل معنى ذلك انه عند انتهاء تاريخ المبادرة سيتم إصدار فاتورة سداد بقيمة الضريبة، أم سيكتفي بتحصيل قيمة الضريبة عند واقعة البيع؟ " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

غوميز يغازل الهلال بأغنية مع ابنته من فرنسا (فيديو)
غوميز يغازل الهلال بأغنية مع ابنته من فرنسا (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1053
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1076
" النمر " يوضح حقيقة إصابة من يعيش في البادية أو الحاضرة حال اختلاطه بمصابين 
" النمر " يوضح حقيقة إصابة من يعيش في البادية أو الحاضرة حال اختلاطه بمصابين 
Time منذ 11 دقيقة Views 1197
صورة للفنانة أروى قبل 21 عاماً
صورة للفنانة أروى قبل 21 عاماً
Time منذ 16 دقيقة Views 1321
الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة
الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 21 دقيقة Views 1273
المطلق يوضح حكم من يضره الصيام (فيديو)
المطلق يوضح حكم من يضره الصيام (فيديو)
Time منذ 25 دقيقة Views 1347
حادثة غريبة على طريق سريع
حادثة غريبة على طريق سريع
Time منذ 28 دقيقة Views 250
منحوس على الاخر
منحوس على الاخر
Time منذ 29 دقيقة Views 269
حادث مروع لعائلة
حادث مروع لعائلة
Time منذ 30 دقيقة Views 242
انتبه مره ثانية وانت تسوق
انتبه مره ثانية وانت تسوق
Time منذ 31 دقيقة Views 270