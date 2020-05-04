بكين تندد بشدة بتصريح بومبيو عن مصدر كورونا

وكالات (صدى):

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الاثنين، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد.

وكان بومبيو قد قال إن هناك "عدداً هائلاً من الأدلة" على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكرراً تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية.

وجاء التعليق الصيني بعنوان "بومبيو الشرير ينفث السم وينشر الأكاذيب" نوّه بالمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مايك راين وبخبير الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو إيان ليبكين، الذي قال إن الفيروس طبيعي المصدر وليس من صنع الإنسان، كما أنه لم يتسرب من مختبر.

وتضمن التعليق: "هذه التصريحات المعيبة وغير العقلانية من جانب سياسيين أميركيين توضح لعدد متزايد من الناس عدم وجود دليل".

وأضاف إن "الضجة حول ما يسمى بـ"الفيروس المتسرب من مختبر في ووهان" كذبة مطلقة. السياسيون الأميركيون يسارعون إلى إلقاء اللوم وقمع الصين عندما تكون جهودهم الداخلية لمكافحة الوباء في حالة فوضى".