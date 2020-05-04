كيا K5 تصل المملكة بمميزات جريئة

علي القحطاني (صدى):

أصبحت كيا K5 2021 ، متوفرة في معارض كيا الجبر، إذ حصلت على تصميم رياضي جريء ومقصورة فاخرة وأنظمة تفاعلية حديثة.

وتواجه كيا K5 2021، منافسيها مثل تويوتا كامري ونيسان التيما وهيونداي سوناتا بقوة وشراسة، حيث حصلت على غطاء محرك عضلي مع خطوط بارزة بكامل طول الهيكل، ومصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء، وجنوط تتراوح قياساتها بين 16 و19 إنش، مع تقليل الارتفاع وزيادة الطول.

كما حصلت على محرك سعة 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 192 حصان بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ما يتيح أداءً مميزاً يناسب العائلة، بالإضافة إلى تقنيات حديثة مثل التحكم في السيارة باستخدام الصوت، ونظام تنقية الهواء والمكيف، مع دعم أنظمة تدفئة المقود والمقاعد، وهي تقنيات تغيب عن المنافسين تماماً.

وتدعم السيارة تقنية الفتح عن بعد بحالة سير السائق نحوها أثناء حمل المفتاح، مع وجود كاميرا فيديو أمامية مدمجة تسجل كل ما يحدث أثناء القيادة، وأنظمة الأمن لمنع الاصطدامات والحفاظ على المسار مع 9 وسائد هوائية.