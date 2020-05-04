الداخلية تحذر قائدي المركبات من مجاري السيول والأودية في رنية

عادل الحربي (صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنبة من هطول أمطار متوسيطة على أجزاء متفرقة من محافظة رنية.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.