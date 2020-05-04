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الأعداد السابقة للصحيفة

الداخلية تحذر قائدي المركبات من مجاري السيول والأودية في رنية

Time منذ ساعة
Views 1554
Comment 1
الداخلية تحذر قائدي المركبات من مجاري السيول والأودية في رنية

عادل الحربي (صدى):
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنبة من هطول أمطار متوسيطة على أجزاء متفرقة من محافظة رنية.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مطار الطيبين أيام كانت حتى الغنم تسافر🙂

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