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"الموارد البشرية" تحذر من تحويل مبالغ التبرعات إلى حسابات شخصية
منذ ساعة
1592
الرياض (صدى):
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التحويل لحسابات شخصية مجهولة أو شخصية تزعم جمع التبرعات.
ودعت الوزارة، الراغبين بالتبرع بالتحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة باسم الجمعية.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مطار الطيبين أيام كانت حتى الغنم تسافر🙂
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