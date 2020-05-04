"الموارد البشرية" تحذر من تحويل مبالغ التبرعات إلى حسابات شخصية

الرياض (صدى):

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التحويل لحسابات شخصية مجهولة أو شخصية تزعم جمع التبرعات.

ودعت الوزارة، الراغبين بالتبرع بالتحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة باسم الجمعية.