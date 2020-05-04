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«الصحة» تعلن استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعد

Time منذ ساعة
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«الصحة» تعلن استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن استمرار الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة, وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الصحة أن الفحص الموسع لن يشمل المنازل، بل سيتم تنفيذها من خلال إاتيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية, حيث بدأت أمس الأحد العاشر من شهر رمضان المبارك، لافتةً الانتباه إلى أنها تعتزم إطلاق حُزم أخرى موسعة من الفحص لاحقاً إن شاء الله.

يذكر أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولاتزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت ساهم بحمد الله في سرعة الإحتواء بشكل أفضل.

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) كإجراء احترازي استباقي، وتقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، وإكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُساهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الاصابة وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتتكون فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، من عدد من التخصصات الصحية, بالإضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما تشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية, بالإضافة إلى الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج إنفاذاً للأمر السامي الكريم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مطار الطيبين أيام كانت حتى الغنم تسافر🙂

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