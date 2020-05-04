زعيم كوريا الشمالية يحرج دبلوماسيين توقعوا وفاته

وكالات (صدى):

لا زال الظهور المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون له أصداءه، إذ أحرج العديد من الدبلوماسيين الذين رجّحوا وفاته.

واعتذر دبلوماسي كوري شمالي سابق منشق عن تصريحه بأن الزعيم مريض لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف، إذ قال في بيان لها : " أدرك أن أحد أسباب تصويت الكثيرين منكم لي كمشرع هو توقعاتي وتحاليلي وتنبؤاتي الدقيقة بشأن قضايا كوريا الشمالية " .

وأضاف: " أشعر الآن باللوم والمسؤولية الثقيلة.. مهما كانت الأسباب، أعتذر للجميع " .

وكان الدبلوماسي تاي يونغ هو، يشغل منصب نائب سفير كوريا الشمالية في بريطانيا وهرب إلى كوريا الجنوبية في عام 2016، وتم انتخابه عضوا في البرلمان الكوري الجنوبي الشهر الماضي.

وكان منشقًا آخر يدعى جي سيونغ قد أعلن أنه " متأكد بنسبة 99% من أن كيم توفي بعد جراحة القلب والأوعية الدموية وسيصدر إعلان رسمي بهذا الشأن يوم السبت " .

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