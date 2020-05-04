نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مكبرية الحرم المكي التي لم تنقطع عن مسامع المسلمين

Time منذ ساعتين
Views 1652
Comment 1
بالفيديو.. مكبرية الحرم المكي التي لم تنقطع عن مسامع المسلمين

مكة المكرمة (صدى):
لم تنقطع مكبرية الحرم المكي، يومًا عن رفع الآذان طوال العقود الماضية، فيصدح منها 24 صوتًا حتى لا يغيب الآذان عن المسلمين يومًا واحدًا.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن مؤذني المسجد الحرام يصدحون بالأذان رغم جائحة كورونا، و قصر صلاة الجماعة وصلاة التراويح على عدد قليل من العاملين في رئاسة الحرمين الشريفين ورجال الأمن والعمال.

والمكبرية، هي نقطة انطلاق الآذان والترديد خلف الأئمة، وهي تضم منظومة مُتكاملة من الأجهزة والكفاءات البشرية لضمان عدم انقطاع الصوت ومتابعة أئمة المسجد الحرام وإقامة الصلاة والمناداة.

وخلال هذه الفترة، تقع المكبرية في موقعها المؤقت في المسعى إلى أن يتم الانتهاء من أعمال التوسعة، وتنتقل إلى مكانها الرئيسي في صحن الطواف.

وتحتوي المكبرية على شاشتان مثبّتتان أمام الميكروفون، إحداهما تتابع حركة الإمام من لحظة دخوله صحن المطاف إلى مكان صلاته، ويُعتمد عليها في حال انقطاع صوت الإمام عن المؤذن، و تُتابع أيضًا حركة الجنائز.

والشاشة الثانية تم تخصيصها لمعرفة عدد الجنازات التي يُراد الصلاة عليها، فيُكتب عليها عدد الأموات وتفاصيل أخرى عنهم.

كما تحتوي على إضاءة التنبيه باللون الأحمر تتم إضاءتها آليًا قبل موعد الأذان بدقيقة ليستعد المؤذن لرفع الأذان، وساعتان لمعرفة دخول الوقت.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مطار الطيبين أيام كانت حتى الغنم تسافر🙂

أخر الأخبار

غوميز يغازل الهلال بأغنية مع ابنته من فرنسا (فيديو)
غوميز يغازل الهلال بأغنية مع ابنته من فرنسا (فيديو)
Time منذ 36 ثانية Views 1011
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1047
" النمر " يوضح حقيقة إصابة من يعيش في البادية أو الحاضرة حال اختلاطه بمصابين 
" النمر " يوضح حقيقة إصابة من يعيش في البادية أو الحاضرة حال اختلاطه بمصابين 
Time منذ 9 دقائق Views 1161
صورة للفنانة أروى قبل 21 عاماً
صورة للفنانة أروى قبل 21 عاماً
Time منذ 14 دقيقة Views 1296
الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة
الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 19 دقيقة Views 1268
المطلق يوضح حكم من يضره الصيام (فيديو)
المطلق يوضح حكم من يضره الصيام (فيديو)
Time منذ 23 دقيقة Views 1338
حادثة غريبة على طريق سريع
حادثة غريبة على طريق سريع
Time منذ 26 دقيقة Views 241
منحوس على الاخر
منحوس على الاخر
Time منذ 28 دقيقة Views 259
حادث مروع لعائلة
حادث مروع لعائلة
Time منذ 28 دقيقة Views 234
انتبه مره ثانية وانت تسوق
انتبه مره ثانية وانت تسوق
Time منذ 29 دقيقة Views 258