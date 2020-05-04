بالفيديو.. مكبرية الحرم المكي التي لم تنقطع عن مسامع المسلمين

مكة المكرمة (صدى):

لم تنقطع مكبرية الحرم المكي، يومًا عن رفع الآذان طوال العقود الماضية، فيصدح منها 24 صوتًا حتى لا يغيب الآذان عن المسلمين يومًا واحدًا.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن مؤذني المسجد الحرام يصدحون بالأذان رغم جائحة كورونا، و قصر صلاة الجماعة وصلاة التراويح على عدد قليل من العاملين في رئاسة الحرمين الشريفين ورجال الأمن والعمال.

والمكبرية، هي نقطة انطلاق الآذان والترديد خلف الأئمة، وهي تضم منظومة مُتكاملة من الأجهزة والكفاءات البشرية لضمان عدم انقطاع الصوت ومتابعة أئمة المسجد الحرام وإقامة الصلاة والمناداة.

وخلال هذه الفترة، تقع المكبرية في موقعها المؤقت في المسعى إلى أن يتم الانتهاء من أعمال التوسعة، وتنتقل إلى مكانها الرئيسي في صحن الطواف.

وتحتوي المكبرية على شاشتان مثبّتتان أمام الميكروفون، إحداهما تتابع حركة الإمام من لحظة دخوله صحن المطاف إلى مكان صلاته، ويُعتمد عليها في حال انقطاع صوت الإمام عن المؤذن، و تُتابع أيضًا حركة الجنائز.

والشاشة الثانية تم تخصيصها لمعرفة عدد الجنازات التي يُراد الصلاة عليها، فيُكتب عليها عدد الأموات وتفاصيل أخرى عنهم.

كما تحتوي على إضاءة التنبيه باللون الأحمر تتم إضاءتها آليًا قبل موعد الأذان بدقيقة ليستعد المؤذن لرفع الأذان، وساعتان لمعرفة دخول الوقت.