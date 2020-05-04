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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المري: صلاة المتباعدين في الصلاة لوجود أوبئة «صحيحة»

Time منذ ساعتين
Views 1516
بالفيديو.. المري: صلاة المتباعدين في الصلاة لوجود أوبئة «صحيحة»

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ علي بن صالح المري، أن العلماء اختلفوا في حكم زكاة الذهب الملبوس.

وقال خلال برنامج "يستفتونك"، إن " جمهور أهل العلم رأى أن لا زكاة فيه، أما القول الثاني أن الزكاة تجب في الحُلي الملبوس وقد رجحه جمع من أهل العلم بشرط أن يبلغ النصاب وهو 85 جرامًا " .

وتابع: " الذهب الذي لا يلبس ولكن يُدخر فهو عليه زكاة في جميع الأحوال " .

وأشار في سياق آخر، إلى أن صفوف الصلاة يجب أن تُرص وأن يصف الناس الصف الأول فالذي يليه، مضيفًا: " الوضع الحالي هناك مباعدة بين المصلين لسبب محدد كوجود السواري والأعمدة أو الأوبئة " .

وتابع: " الأصل أن رص الصفوف سُنة ليس بواجب وليس من شروط الصلاة، ولكن ينبغي للإنسان أن يرص الصف ما دام ليس هناك ضررًا على الإنسان " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية اليوم خرجت أتقضى من البقالة والحين إحس بأعراض مو طبيعية الله يستر بس بعزل نفسي اليومين هذي ولا شفت الوضع تإزم أكيد بحجز عندكم
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
هذا انفجار مفاجيء ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مطار الطيبين أيام كانت حتى الغنم تسافر🙂

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