بالفيديو.. المري: صلاة المتباعدين في الصلاة لوجود أوبئة «صحيحة»

الرياض (صدى):

أوضح الشيخ علي بن صالح المري، أن العلماء اختلفوا في حكم زكاة الذهب الملبوس.

وقال خلال برنامج "يستفتونك"، إن " جمهور أهل العلم رأى أن لا زكاة فيه، أما القول الثاني أن الزكاة تجب في الحُلي الملبوس وقد رجحه جمع من أهل العلم بشرط أن يبلغ النصاب وهو 85 جرامًا " .

وتابع: " الذهب الذي لا يلبس ولكن يُدخر فهو عليه زكاة في جميع الأحوال " .

وأشار في سياق آخر، إلى أن صفوف الصلاة يجب أن تُرص وأن يصف الناس الصف الأول فالذي يليه، مضيفًا: " الوضع الحالي هناك مباعدة بين المصلين لسبب محدد كوجود السواري والأعمدة أو الأوبئة " .

وتابع: " الأصل أن رص الصفوف سُنة ليس بواجب وليس من شروط الصلاة، ولكن ينبغي للإنسان أن يرص الصف ما دام ليس هناك ضررًا على الإنسان " .