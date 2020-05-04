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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

Time منذ ساعة
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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

نجران (صدى):
أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر، والانتباه في أثناء قيادة المركبات، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأكدت المديرية على الجميع إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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أحدث التعليقات

الحسن بن علي
صلوا على خير البرية محمد صلوا عليه وسلموا تسلميا
ع. س. ع
من وين طلعت السلقة هذي اي ساقطة اوساقط يريد الشهرة يهاجم السعودية ولكن المثل يقول القافلة تسير والكلاب تنبح فانبحو فقد نبح كثير من قبلكم فلم يزيد السعودية الا رفعة وعزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اعزة الله وولي عهده الأمين البطل محمد بن سلمان ايدة الله
ابو عمار
اوكي مستر بدون باي باي
ابو عمار
كفو وسبعين نعم بها المزيونه .. كرتون تمر وكرتون ماء .. تستاهل الطيب .. ولو حصل مشاكل مستقبلا وطلقتها ما فيه خساره
ابو عمار
طيب الجماعه طبعو و فتحو سفارات مع اسرائيل قبل دول الخليج العربي .. الا يعلمون من يوجهون الاتهام لدول الخليج ان اتهامهم يعتبر اعتراف منهم بأن دولهم غير ذات اهميه ولا تأثير وليس لدولهم وزن يساوي وزن وقيمة دول الخليج العربي .. اعترافهم باسرائيل ليس مهم عند شعوبهم ولكن نظرتهم لدول الحليج العربي لا يريدون اي دول تعمل تطبيع مع اسرائيل وطبعا المقصود السعوديه والامارات التي يتهما النظام القطري الخسيس من خلال قناة الحقير بموضوع التطبيع متجاهل ان قطر هي اول دوله خليجيه فتحت مكتب تجاري مع اسرائيل واستقبلت رئيس الحكومه الصهيوني شمعون بيريز و متجاهله الوجود لصهيوني عزمي بشاره في الدوحه ليدير الحكومه القطريه

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