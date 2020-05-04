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الأعداد السابقة للصحيفة

"السعودية للكهرباء": الفاتورة الثابتة الخيار الأمثل لتنظيم مصروفات المشترك

Time منذ ساعة
Views 1625
"السعودية للكهرباء": الفاتورة الثابتة الخيار الأمثل لتنظيم مصروفات المشترك

الرياض (صدى):
جدّدت الشركة السعودية للكهرباء، دعوتها إلى المشتركين للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة" التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن الاثني عشر شهراً السابقة للاشتراك في الخدمة، بحيث يدفع المشترك مبلغاً شهرياً ثابتاً؛ ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وأكدت "السعودية للكهرباء"، أنه في حال الاشتراك في "الفاتورة الثابتة" لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد شهرياً.

وأوضحت الشركة أن خدمة "الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن التسجيل في الخدمة، من خلال موقع الشركة على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني هنا، أو من خلال تطبيق الكهرباء هنا أو عبر الرقم الموحد 920001100.

وأشارت "السعودية للكهرباء"، إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.

وأضافت الشركة إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه.

وتابعت "خدمة "الفاتورة الثابتة" لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة".

يُذكر، أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والتسجيل في خدمة "حسابي"، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.

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أحدث التعليقات

الحسن بن علي
صلوا على خير البرية محمد صلوا عليه وسلموا تسلميا
ع. س. ع
من وين طلعت السلقة هذي اي ساقطة اوساقط يريد الشهرة يهاجم السعودية ولكن المثل يقول القافلة تسير والكلاب تنبح فانبحو فقد نبح كثير من قبلكم فلم يزيد السعودية الا رفعة وعزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اعزة الله وولي عهده الأمين البطل محمد بن سلمان ايدة الله
ابو عمار
اوكي مستر بدون باي باي
ابو عمار
كفو وسبعين نعم بها المزيونه .. كرتون تمر وكرتون ماء .. تستاهل الطيب .. ولو حصل مشاكل مستقبلا وطلقتها ما فيه خساره
ابو عمار
طيب الجماعه طبعو و فتحو سفارات مع اسرائيل قبل دول الخليج العربي .. الا يعلمون من يوجهون الاتهام لدول الخليج ان اتهامهم يعتبر اعتراف منهم بأن دولهم غير ذات اهميه ولا تأثير وليس لدولهم وزن يساوي وزن وقيمة دول الخليج العربي .. اعترافهم باسرائيل ليس مهم عند شعوبهم ولكن نظرتهم لدول الحليج العربي لا يريدون اي دول تعمل تطبيع مع اسرائيل وطبعا المقصود السعوديه والامارات التي يتهما النظام القطري الخسيس من خلال قناة الحقير بموضوع التطبيع متجاهل ان قطر هي اول دوله خليجيه فتحت مكتب تجاري مع اسرائيل واستقبلت رئيس الحكومه الصهيوني شمعون بيريز و متجاهله الوجود لصهيوني عزمي بشاره في الدوحه ليدير الحكومه القطريه

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