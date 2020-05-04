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الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق منتدى افتراضي يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل الجائحة

Time منذ ساعة
Views 1313
إطلاق منتدى افتراضي يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل الجائحة

الرياض (صدى):
ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب" منتدى "المراجعة الداخلية في ظل جائحة كوفيد-19"، وذلك عند الساعة العاشرة من مساء الاثنين 18 رمضان الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي .

وسيسلط المنتدى الضوء على عدة محاور مختلفة في المراجعة الداخلية وهي دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، ومتابعة سير الأعمال والنشاطات داخل المنظمة، ومتابعة التزام المنظمة بالإجراءات الإحترازية للحد من آثار الجائحة بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.

ويتخلل المنتدى حوار للمتخصصين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية بمشاركة أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فهدة السديري، والمتخصص في المراجعة الداخلية يوسف المبارك ، والمهتم بالمراجعة الداخلية والحوكمة والمحاسبة الضريبية والحكومية سعد الهويمل ، والمحاسب القانوني وليد تميرك، والمدرب المعتمد بالديوان العام للمحاسبة عبدالله الثبيت، فيما يدير الحوار المستشار مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم بن علي الغامدي.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لإلقاء نظرة على دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية في ظل تحديات جائحة "كوفيد-19" والحلول الممكنة لضمان استمرارية الأعمال في ظل تفشي الوباء، بما ينعكس إيجابياً على مستوى وجودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.

ويمكن للراغبين التسجيل في المنتدى عن طريق الرابط هنا.

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أحدث التعليقات

الحسن بن علي
صلوا على خير البرية محمد صلوا عليه وسلموا تسلميا
ع. س. ع
من وين طلعت السلقة هذي اي ساقطة اوساقط يريد الشهرة يهاجم السعودية ولكن المثل يقول القافلة تسير والكلاب تنبح فانبحو فقد نبح كثير من قبلكم فلم يزيد السعودية الا رفعة وعزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اعزة الله وولي عهده الأمين البطل محمد بن سلمان ايدة الله
ابو عمار
اوكي مستر بدون باي باي
ابو عمار
كفو وسبعين نعم بها المزيونه .. كرتون تمر وكرتون ماء .. تستاهل الطيب .. ولو حصل مشاكل مستقبلا وطلقتها ما فيه خساره
ابو عمار
طيب الجماعه طبعو و فتحو سفارات مع اسرائيل قبل دول الخليج العربي .. الا يعلمون من يوجهون الاتهام لدول الخليج ان اتهامهم يعتبر اعتراف منهم بأن دولهم غير ذات اهميه ولا تأثير وليس لدولهم وزن يساوي وزن وقيمة دول الخليج العربي .. اعترافهم باسرائيل ليس مهم عند شعوبهم ولكن نظرتهم لدول الحليج العربي لا يريدون اي دول تعمل تطبيع مع اسرائيل وطبعا المقصود السعوديه والامارات التي يتهما النظام القطري الخسيس من خلال قناة الحقير بموضوع التطبيع متجاهل ان قطر هي اول دوله خليجيه فتحت مكتب تجاري مع اسرائيل واستقبلت رئيس الحكومه الصهيوني شمعون بيريز و متجاهله الوجود لصهيوني عزمي بشاره في الدوحه ليدير الحكومه القطريه

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