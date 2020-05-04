محرك بـ475 حصان لكزس LS فيس ليفت 2022

طوكيو (صدى):

انتشرت مؤخرًا العديد من التقارير أن الشركة اليابانية المصنعة من لكزس حصلت ls والتي حصلت على محرك v6

وسيأتي المحرك الجديد بقوة 475 حصان وعزم دوران يبلغ 535 نيوتن.متر بجانب مساعدة اضافية من محرك كهربائي، مما يعني أننا قد نرى بينما آخر نسخة LS 600h أتت مع محرك تنفس طبيعي سعة 5 لتر 2UR-FSE، والذي يولد قوة قدرها 440 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، لذا في كل الأحوال سيكون المحرك إضافة قوية للمجموعة. LS 600h مرة أخرى

على الجانب الآخر تشير التقارير إلى أن هذا هو آخر جيل من السيدان الفاخرة LS يعمل بمحرك بنزين، حيث أن الجيل القادم من السيارة سيحصل على محرك كهربائي بالكامل، ومازال الأمر غير مؤكد بعد لكننا سنرى ذلك قريبًا