«الأرصاد»: أتربة مثارة على تبوك

تبوك (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .

وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.