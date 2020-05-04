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«الأرصاد»: أتربة مثارة على تبوك
منذ ساعتين
1548
تبوك (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .
وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
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أحدث التعليقات
الحسن بن علي
صلوا على خير البرية محمد صلوا عليه وسلموا تسلميا
ع. س. ع
من وين طلعت السلقة هذي اي ساقطة اوساقط يريد الشهرة يهاجم السعودية ولكن المثل يقول القافلة تسير والكلاب تنبح فانبحو فقد نبح كثير من قبلكم فلم يزيد السعودية الا رفعة وعزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اعزة الله وولي عهده الأمين البطل محمد بن سلمان ايدة الله
ابو عمار
اوكي مستر بدون باي باي
ابو عمار
كفو وسبعين نعم بها المزيونه .. كرتون تمر وكرتون ماء .. تستاهل الطيب .. ولو حصل مشاكل مستقبلا وطلقتها ما فيه خساره
ابو عمار
طيب الجماعه طبعو و فتحو سفارات مع اسرائيل قبل دول الخليج العربي .. الا يعلمون من يوجهون الاتهام لدول الخليج ان اتهامهم يعتبر اعتراف منهم بأن دولهم غير ذات اهميه ولا تأثير وليس لدولهم وزن يساوي وزن وقيمة دول الخليج العربي .. اعترافهم باسرائيل ليس مهم عند شعوبهم ولكن نظرتهم لدول الحليج العربي لا يريدون اي دول تعمل تطبيع مع اسرائيل وطبعا المقصود السعوديه والامارات التي يتهما النظام القطري الخسيس من خلال قناة الحقير بموضوع التطبيع متجاهل ان قطر هي اول دوله خليجيه فتحت مكتب تجاري مع اسرائيل واستقبلت رئيس الحكومه الصهيوني شمعون بيريز و متجاهله الوجود لصهيوني عزمي بشاره في الدوحه ليدير الحكومه القطريه
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