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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. إزاحة الستار عن التصميم التخيلي لـ «لاند روفر 2022»

Time منذ يوم
Views 1884
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بالصور.. إزاحة الستار عن التصميم التخيلي لـ «لاند روفر 2022»

أميرة خالد (صدى):
يخضع الجيل الخامس من رنج روفر للمراحل الأولى من الاختبار، قبل أن يصل إلى صالات العرض في نهاية عام 2021، على الرغم من إغلاق مصانع الانتاج التابعة لجاكوار لاند روفر؛ حيث تم رصد نماذج أولية أثناء اختبارها في أجواء ثلجية

ومن المتوقع إجراء اختبارات الأجواء الحارة في الأسابيع المقبلة، وعلى مدار العام، سيصبح التمويه على النماذج الأولية أقل؛ فيما تكشف النماذج الأولية عن أقواس عجلات أكثر بروزًا، والتي من شأنها أن تساعد الموديل الجديد بالظهور بمظهر أكثر جاذبية من الجيل السابق والذي يُباع منذ 2012.

وتأتي رنج روفر الجديدة 2022 منصة MLA الخاصة بصانع السيارات، فضلًا عن محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو، وتستهدف السيارات أسواق مثل الشرق الأوسط وأمريكا، وستشمل إصدارات أخرى هجينة بالقابس، بالإضافة إلى إصدار كهربائي بالكامل مع الإصدارات المعتادة البنزين والديزل.

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زائر
اعوذ بالله شكلها مقزز

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