قطر عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغنى شركاتها

ماجد القزيز (صدى):

تسبب فشل " الحمدين " في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في حدوث نزيف اقتصادي كبير بالبلاد.

وفي الوقت الذي تحاول فيه قطر إنكار غرقها، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، وقفت عاجزة عن دفع رواتب موظفي أحد أكبر شركاتها.

ويرى مراقبون أن الأسوأ لم يأتي بعد في الدوحة، التي قامت بتسريح الآلاف من عمالها بمختلف الشركات.

وفي سياق آخر كانت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، قد سلطت الضوء على الأوضاع المأساوية للعمال الأجانب في قطر، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، ومحذرة في عواقب خطيرة.

وكانت قطر قد أغلقت منطقة صناعية يسكنها في الغالب عمال أجانب، وأدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال فيما يشبه المهاجع الضيقة، إذ تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي.

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