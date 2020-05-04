نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

قطر عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغنى شركاتها

Time منذ ساعة
Views 1976
Comment 1
قطر عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغنى شركاتها

ماجد القزيز (صدى):
تسبب فشل " الحمدين " في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في حدوث نزيف اقتصادي كبير بالبلاد.

وفي الوقت الذي تحاول فيه قطر إنكار غرقها، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، وقفت عاجزة عن دفع رواتب موظفي أحد أكبر شركاتها.

ويرى مراقبون أن الأسوأ لم يأتي بعد في الدوحة، التي قامت بتسريح الآلاف من عمالها بمختلف الشركات.

وفي سياق آخر كانت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، قد سلطت الضوء على الأوضاع المأساوية للعمال الأجانب في قطر، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، ومحذرة في عواقب خطيرة.

وكانت قطر قد أغلقت منطقة صناعية يسكنها في الغالب عمال أجانب، وأدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال فيما يشبه المهاجع الضيقة، إذ تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. عزمي بشارة يُحرف القرآن الكريم

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا تجعلنا من الشامتين ..
ابو محمد 😎
والنتيجه ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. بشرواااا ...
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
ابراهيم بن راشد
بدل ما يكون سند!!!!

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
Time منذ 19 دقيقة Views 1248
بالصور..إزالة 114 عقار بحي النكاسة
بالصور..إزالة 114 عقار بحي النكاسة
Time منذ 30 دقيقة Views 1454
بالفيديو.. إطلاق نار وتحليق مستمر لطائرات حربية في سماء قطر
بالفيديو.. إطلاق نار وتحليق مستمر لطائرات حربية في سماء قطر
Time منذ 51 دقيقة Views 3131
بالفيديو.. " العيسى " يروي قصة حارس كنيسة طلب الانضمام لرابطة العالم الإسلامي للحج
بالفيديو.. " العيسى " يروي قصة حارس كنيسة طلب الانضمام لرابطة العالم الإسلامي للحج
Time منذ ساعة Views 1623
قطر عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغنى شركاتها
قطر عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغنى شركاتها
Time منذ ساعة Views 1976
تدخل من شركة تصنيع " الفياجرا " لإيجاد علاج لفيروس كورونا
تدخل من شركة تصنيع " الفياجرا " لإيجاد علاج لفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 462
محمد الذايدي : حمدالله عرض نفسه على الهلال قبل النصر
محمد الذايدي : حمدالله عرض نفسه على الهلال قبل النصر
Time منذ ساعة Views 474
عبدالعزيز المريسل : هذا ما قاله سامي الجابر عن ماجد عبدالله
عبدالعزيز المريسل : هذا ما قاله سامي الجابر عن ماجد عبدالله
Time منذ ساعة Views 215
عدنان جستنيه : محمد البكيري اول من عارض وهاجم وجود حمد الصنيع
عدنان جستنيه : محمد البكيري اول من عارض وهاجم وجود حمد الصنيع
Time منذ ساعة Views 201
لا تغلقوا نوافـذ غُـرف نومكم
لا تغلقوا نوافـذ غُـرف نومكم
Time منذ ساعة Views 1241