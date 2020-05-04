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ضبط مقيم استغل تصريح التجول لنقل 3 آخرين داخل مركبته

Time منذ ساعة
Views 2170
ضبط مقيم استغل تصريح التجول لنقل 3 آخرين داخل مركبته

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجرات الوقائية والاحترازية من تفشي فايروس كورونا، حيث قُبض على شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره، فيما ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيماً حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية، كما قُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم .

وقد تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا تجعلنا من الشامتين ..
ابو محمد 😎
والنتيجه ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. بشرواااا ...
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
ابراهيم بن راشد
بدل ما يكون سند!!!!

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