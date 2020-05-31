نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد بعد استئناف الدوري

Time منذ 4 ساعات
Views 1995
مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد بعد استئناف الدوري

وكالات (صدى):
أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن جدول مباريات أول جولتين 28 و29 بعد الاستئناف.

وجاءت مباريات الجولة 28 كالتالي:

ريال مدريد ضد إيبار.

إشبيليا ضد ريال بيتس.

ليغانيس ضد ريال بلد الوليد.

فالنسيا ضد ليفانتي.

ريال مايوركا ضد برشلونة.

سيلتا فيغو ضد فياريال.

إسبانيول ضد ألافيس.

ريال سوسيداد ضد أوساسونا.و

أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد.

غرناطة ضد خيتافي.

مباريات الجولة الـ 29:

إيبار ضد أتلتيك بيلباو.

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا.

ريال مدريد ضد فالنسيا.

ريال بيتيس ضد غرناطة.

برشلونة ضد ليغانيس.

ليفانتي ضد إشبيلية.

فياريال ضد ريال مايوركا.

خيتافي ضد إسبانيول.

ريال بلد الوليد ضد سيلتا فيغو.

الافس ضد ريال سوسيداد.

من المتوقع انطلاق الليجا، يوم الخميس 11 يونيو، بمباراة الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس، وستستكمل مباريات الجولة أيام السبت، والأحد، الاثنين، التاليين على أن تقام مباريات الجولة 29 خلال أيام 15 و16 و17 و18 يونيو المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
واحد منصف
ما شاء الله يقول طبق الانظمة والصور واضحة لاتوجد كمامات لاتوجد قفازات لاتوجد تباعد بل احضان وتقارب بين المدعوين اين العقوبات الصارمة والقوية اين الاعلام المصري عن هذه المصائب الكبيرة في وقت مصر في ذروة انتشار كرونا
ابو عمار
التم المتعوس على خايب الرجا

أخر الأخبار

جستنيه: النصر تفاوض مع المولد من " تحت الطاولة "
جستنيه: النصر تفاوض مع المولد من " تحت الطاولة "
Time منذ 20 دقيقة Views 1358
بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا
بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا
Time منذ 58 دقيقة Views 1594
إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون
إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون
Time منذ ساعة Views 1648
" كورونا " وراء وفاة حفيد الملكة فيكتوريا منذ قرن
" كورونا " وراء وفاة حفيد الملكة فيكتوريا منذ قرن
Time منذ ساعة Views 507
ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض
ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض
Time منذ ساعتين Views 2676
زوج شقيقة محمد رمضان يقضي الساعات الأولى بعد زفافه في قسم الشرطة
زوج شقيقة محمد رمضان يقضي الساعات الأولى بعد زفافه في قسم الشرطة
Time منذ ساعتين Views 2815
العثور على مقبرة جماعية بتركيا قد تكون لـ " أكراد " اختفوا في ظروف غامضة
العثور على مقبرة جماعية بتركيا قد تكون لـ " أكراد " اختفوا في ظروف غامضة
Time منذ ساعتين Views 2276
عبدالفتاح عسيري يرفض 3 ملايين ريال لتمديد عقده
عبدالفتاح عسيري يرفض 3 ملايين ريال لتمديد عقده
Time منذ 3 ساعات Views 3357
إعفاء 3 أشخاص من مناصبهم بسبب خطأ لغوي فادح
إعفاء 3 أشخاص من مناصبهم بسبب خطأ لغوي فادح
Time منذ 3 ساعات Views 2979
الطائف تسجل أعلى رقم للمتعافين في يوم واحد
الطائف تسجل أعلى رقم للمتعافين في يوم واحد
Time منذ 3 ساعات Views 2371