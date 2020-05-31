مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد بعد استئناف الدوري

وكالات (صدى):
أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن جدول مباريات أول جولتين 28 و29 بعد الاستئناف.
وجاءت مباريات الجولة 28 كالتالي:
ريال مدريد ضد إيبار.
إشبيليا ضد ريال بيتس.
ليغانيس ضد ريال بلد الوليد.
فالنسيا ضد ليفانتي.
ريال مايوركا ضد برشلونة.
سيلتا فيغو ضد فياريال.
إسبانيول ضد ألافيس.
ريال سوسيداد ضد أوساسونا.و
أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد.
غرناطة ضد خيتافي.
مباريات الجولة الـ 29:
إيبار ضد أتلتيك بيلباو.
أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا.
ريال مدريد ضد فالنسيا.
ريال بيتيس ضد غرناطة.
برشلونة ضد ليغانيس.
ليفانتي ضد إشبيلية.
فياريال ضد ريال مايوركا.
خيتافي ضد إسبانيول.
ريال بلد الوليد ضد سيلتا فيغو.
الافس ضد ريال سوسيداد.
من المتوقع انطلاق الليجا، يوم الخميس 11 يونيو، بمباراة الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس، وستستكمل مباريات الجولة أيام السبت، والأحد، الاثنين، التاليين على أن تقام مباريات الجولة 29 خلال أيام 15 و16 و17 و18 يونيو المقبل.