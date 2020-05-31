ترامب يمنع شقيق جورج فلويد من الكلام أثناء تعزيته

واشنطن (صدى):
صرح شقيق جورج فلويد المقتول على يد أحد الضباط بولاية مينيسوتا، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يسمح له بالتحدث خلال تعزيته هاتفيا.
وأفاد شقيق فلويد الذي توفي بعد أن ركع الشرطي على رقبته لعدة دقائق حتى قطعت أنفاسه، بأن ترامب كان سريعا للغاية في كلامه إليه، حتى أنه لم يعطيه أي فرصة للتحدث.
وأوضح شقيق جورج انه أحاول التحدث إلى ترامب ، لكنه ظل يدفعه بقوة، وكأنه لا يريد أن يسمع ما يريد التحدث عنه.
وتشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات وأعمال شغب تضمنت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، للتنديد بمقتل فلويد.
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