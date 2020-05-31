نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب يمنع شقيق جورج فلويد من الكلام أثناء تعزيته

Time منذ 10 دقائق
Views 1327
ترامب يمنع شقيق جورج فلويد من الكلام أثناء تعزيته

واشنطن (صدى):
صرح شقيق جورج فلويد المقتول على يد أحد الضباط بولاية مينيسوتا، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يسمح له بالتحدث خلال تعزيته هاتفيا.

وأفاد شقيق فلويد الذي توفي بعد أن ركع الشرطي على رقبته لعدة دقائق حتى قطعت أنفاسه، بأن ترامب كان سريعا للغاية في كلامه إليه، حتى أنه لم يعطيه أي فرصة للتحدث.

وأوضح شقيق جورج انه أحاول التحدث إلى ترامب ، لكنه ظل يدفعه بقوة، وكأنه لا يريد أن يسمع ما يريد التحدث عنه.

وتشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات وأعمال شغب تضمنت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، للتنديد بمقتل فلويد.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الشرطة التركية تسحل شاب بعد يومين من إدانة عنف الشرطة الأمريكية

Time واتساب

أحدث التعليقات

وافي
اعلام فارغ ومنحط
العاطفي
المليليح اللي فوق راسه بطحا يتحسسها وقيس ضغطك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
سارة
الحمدلله الذي عافانا ممابتلت به. الله لايبلانا ولايبلي بنات المسلمين مما ابتلت به هذه الفتاة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعينكم

أخر الأخبار

ترامب يمنع شقيق جورج فلويد من الكلام أثناء تعزيته
ترامب يمنع شقيق جورج فلويد من الكلام أثناء تعزيته
Time منذ 10 دقائق Views 1327
السماح بممارسة الغوص بدءًا من اليوم
السماح بممارسة الغوص بدءًا من اليوم
Time منذ 20 دقيقة Views 250
هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة 
هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة 
Time منذ 39 دقيقة Views 1281
همجية في حفل زفاف شقيقة محمد رمضان تُنذر بكارثة بسبب كورونا (فيديو)
همجية في حفل زفاف شقيقة محمد رمضان تُنذر بكارثة بسبب كورونا (فيديو)
Time منذ 43 دقيقة Views 1303
الاتحاد الآسيوي يفاجئ دي باولا باحتال مميز في عيد ميلاده الثلاثين 
الاتحاد الآسيوي يفاجئ دي باولا باحتال مميز في عيد ميلاده الثلاثين 
Time منذ 50 دقيقة Views 1392
شاهد.. السيول تداهم المساكن في صلالة في مشهد صادم
شاهد.. السيول تداهم المساكن في صلالة في مشهد صادم
Time منذ 58 دقيقة Views 1772
عبدالله المالكي: لدينا نظرة عامة من المتعصبين سواء من المشجعين او الإعلام
عبدالله المالكي: لدينا نظرة عامة من المتعصبين سواء من المشجعين او الإعلام
Time منذ ساعة Views 199
فهد الروقي : اللعب في بطولة أندية العالم ليست بطولة
فهد الروقي : اللعب في بطولة أندية العالم ليست بطولة
Time منذ ساعة Views 246
لقاءات شيطانية بين أردوغان وتوكل كرمان: "نجحنا في الهدف الأول"
لقاءات شيطانية بين أردوغان وتوكل كرمان: "نجحنا في الهدف الأول"
Time منذ ساعة Views 1746
هوفر يلتقط صورا لمناطق مختلفة في الجبيل عام 1933م 
هوفر يلتقط صورا لمناطق مختلفة في الجبيل عام 1933م 
Time منذ ساعة Views 1624