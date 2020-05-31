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لقاءات شيطانية بين أردوغان وتوكل كرمان: "نجحنا في الهدف الأول"

Time منذ ساعة
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لقاءات شيطانية بين أردوغان وتوكل كرمان: "نجحنا في الهدف الأول"

وكالات (صدى):
رصد فيديو قديم علاقة الود المتبادل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابية توكل كرمان؛ التي تواصل دعواتها لتخريب اليمن.

ووثق الفيديو استقبال أردوغان للإرهابية توكل كرمان والتي بشرت رئيس عصابتها بتقدمها في تحقيق أهداف تركيا في اليمن، قائلة :ماضون في التغيير ونجحنا في انجاز الهدف الأول وبدأنا نعمل على بقية الأهداف.

ويبدو أن اللقاء كان يحمل خططًا لجولة من الثورات الثانية التي تستهدف دول الخليج؛ إلا أنه فشل حتى الأن رغم جهوده في اختراق الخليج العربي بعد تكشف وجهه الحقيقي وسقوط الأقنعة.

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أحدث التعليقات

وافي
اعلام فارغ ومنحط
العاطفي
المليليح اللي فوق راسه بطحا يتحسسها وقيس ضغطك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
سارة
الحمدلله الذي عافانا ممابتلت به. الله لايبلانا ولايبلي بنات المسلمين مما ابتلت به هذه الفتاة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعينكم

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