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شاهد.. السيول تداهم المساكن في صلالة في مشهد صادم
منذ 58 دقيقة
1771
2
مسقط (صدى):
داهمت السيول، مساء اليوم الأحد، المنازل في صلالة إثر الحالة المدارية التي تشهدها عمان.
ووثق الفيديو غرق الشوارع والمنازل إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة في مشهد صادم.
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أحدث التعليقات
وافي
اعلام فارغ ومنحط
العاطفي
المليليح اللي فوق راسه بطحا يتحسسها وقيس ضغطك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
سارة
الحمدلله الذي عافانا ممابتلت به. الله لايبلانا ولايبلي بنات المسلمين مما ابتلت به هذه الفتاة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعينكم
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