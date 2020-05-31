رئيس الهلال يوجه رسالة للجمهور ويتحدث عن تأثير كورونا على النادي

نواف السالم (صدى):
وجه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل رسالة إلى جماهير الهلال تزامنًا مع اقتراب اكتمال عام على إدارته للهلال.
وقال في تغريداته: جماهير الهلال الغالية.. أكتب لكم تغريداتي من القلب متمنيًا أن تصل إلى قلوبكم.. اليوم ونحن نقترب من إكمال العام الأول في إدارة الهلال.. عامٌ شهد تحقيق كأس آسيا 2019م وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم.. لم يكن ذلك ليتحقق -بعد فضل الله- إلا بفضلكم".
وتابع:جماهير الهلال هي التي ساهمت في جذب كل شركاء الهلال وهي التي صنعت ومازالت الدافع الأول والمحفز لنا كإدارة ومنسوبين ولاعبين نحو مضاعفة الجهود لإسعادهم ورد جميلهم ووقفاتهم الدائمة على مدار تاريخ النادي..
وأضاف: لا يخفاكم ما يعيشه العالم من تداعيات فايروس كورونا والتي نجم عنها آثار بالغة على كافة الأصعدة ومن بينها قطاع الرياضة جراء توقّف العديد من موارد الدخل المالي للأندية ومن ضمنها الهلال".
واستكمل: جماهيرنا الغالية.. عمدنا خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تداعيات تلك الأزمة، ولكنها مرحلة صعبة سنتجاوزها -بإذن الله- بمساهمتكم المعهودة لنمضي قدمًا في مسيرة الإنجازات..