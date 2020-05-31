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صلاح ينشر صورة له مع مكة ويعلق:«ترابط الأب بإبنته»

Time منذ 42 دقيقة
Views 1614
صلاح ينشر صورة له مع مكة ويعلق:«ترابط الأب بإبنته»

وكالات (صدى):
رصدت صورة العلاقة القوية التي تربط بين النجم محمد صلاح، وابنته مكة، سواء فى مصر أو فى انجلترا.

وظهرت مكة مع والدها فى الكثير من المناسبات، سواء فى المباريات المهمة، أو خارج الملعب فى المنزل، وأيضا مؤخرا فى الإعلانات التليفزيونية.

وعرض محمد صلاح، صورتين مع ابنته مكة عبر حسابه على " إنستجرام "، حيث علق عليهما، قائلا، " الأب.. ابنة .. الترابط ".

ووثق الفرعون المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي، مشاركته اليوم في تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وبعدين معهم ذولا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الكلسترول خطير جدآ
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
للأسف ماقال الا الصدق وهذا هو الحاصل حتى محلات الذهب السعوده صارت حبر على ورق فقط
أبوخالد-أبها.
وين هذا القطو.. نشتريه بالفلوس.. مهو مثل القطو الخكري اللي جنبه جالس يتفرج.. وخويه.. شغال اكل بالعافيه عليه.. قطاوة هذي الايام اكثرها خكريه.. حتى الصراصير ماتقرب منها.. شكلها تعودت على الاكلات السريعه هههه.. والوجبات الجاهزه.
ابو محمد
احسنت ابو خالد

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