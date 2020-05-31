صلاح ينشر صورة له مع مكة ويعلق:«ترابط الأب بإبنته»

وكالات (صدى):
رصدت صورة العلاقة القوية التي تربط بين النجم محمد صلاح، وابنته مكة، سواء فى مصر أو فى انجلترا.
وظهرت مكة مع والدها فى الكثير من المناسبات، سواء فى المباريات المهمة، أو خارج الملعب فى المنزل، وأيضا مؤخرا فى الإعلانات التليفزيونية.
وعرض محمد صلاح، صورتين مع ابنته مكة عبر حسابه على " إنستجرام "، حيث علق عليهما، قائلا، " الأب.. ابنة .. الترابط ".
ووثق الفرعون المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي، مشاركته اليوم في تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩".